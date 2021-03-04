В Москве школьник, спасаясь от наказания, выпрыгнул с 17-го этажа после того, как его застукали во время секса с подругой. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

14-летний Исам после уроков провожал свою 15-летнюю одноклассницу в подмосковный район Орехово-Борисово Южное. Поднявшись на лифте к ней на 17-й этаж, парень убедил девушку заняться сексом. За этим занятием их и застал дедушка, который пошел искать внучку, волнуясь, что ее долго нет.

68-летний мужчина подумал, что парень ее насилует. Разъяренный дед затащил подростков в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицейских.

Когда полицецские приехали, мальчик испугался и выпрыгнул через окно. Подросток упал в сугроб, и несмотря на падение с 17-го этажа, остался жив.

В больнице у него диагностировали перелом таза и бедра, сотрясение мозга, черепно-мозговую и кататравму.

Ранее "Подробности" сообщали о другом "счастливчике" из Одессы. Парень решил свести счеты с жизнью, выпрыгнул с 23-го этажа и приземлился на крышу автомобиля, которая сработала как подушка безопасности, сохранив ему жизнь.