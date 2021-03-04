Втрата для української дипломатії. В столиці в останню путь провели першого главу Міністерства закордонних справ незалежної України - Анатолія Зленка. Церемонія прощання відбулася в дипломатичній академії, прийшла політична еліта, родичі та колеги. Поховали дипломата на Байковому цвинтарі.

Анатолій Зленко пішов на 83 році життя. Він двічі очолював міністерство. Працював при шести урядах. Обіймав посади постійного представника України при ООН, посла Франції та Португалії. Саме Анатолій Зленко, ставши головою дипломатії влітку 1990 року, першим почав налагоджувати міжнародні зв'язки вже незалежної України. Впродовж року встановив дипломатичні відносини із ста десятьма країнами світу.

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009):

Фантастична працездатність в нього не було початку робочого дня чи кінця це був чоловік який працював за ідею за Україну.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019), міністр закордонних справ України (2009-2010):

Його називали Генерал. Я не розумію чому, але коли Анатолій Максимович входив у міністерство у кімнаті всі вставали - це була ознака високої поваги

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: