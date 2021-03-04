У Британії чоловіка Єлизавети Другої прооперували на сердці [ Редактировать ]
Британського принца Філіпа прооперували на серці. Чоловіка Єлизавети Другої забрали до лікарні ще в середині лютого. Тоді в Букінгемському палаці пояснили, що у 99 річного герцога Единбурзького виявили інфекцію.
Подробиць не повідомляли, лише запевнили, що це не коронавірус. Наразі відомо - операція минула успішно, а принц ще кілька днів пробуде у медзакладі
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