Британського принца Філіпа прооперували на серці. Чоловіка Єлизавети Другої забрали до лікарні ще в середині лютого. Тоді в Букінгемському палаці пояснили, що у 99 річного герцога Единбурзького виявили інфекцію.

Подробиць не повідомляли, лише запевнили, що це не коронавірус. Наразі відомо - операція минула успішно, а принц ще кілька днів пробуде у медзакладі