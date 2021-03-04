Черговий королівський скандал у Великій Британії. Дружину принца Гаррі Меган Маркл звинуватили у знущанні над своїми помічниками. Герцогиня стверджує, що усе навпаки, це її цькували, коли вона виконувала свої обов'язки у Букінгемському палаці.

Про новий епізод монаршої драми, за якою захоплено стежать британці - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Серйозні звинувачення на адресу герцогині Сассекської. Начебто вона довела до звільнення двох колишніх помічників, а третій - отримав моральну травму. Йдеться про час після одруження із принцом Гаррі, коли вона виконувала королівські обов'язки.

Чутки про надмірну вимогливість Меган ширилися ще 2018, коли одразу кілька людей звільнилися один за Одним. Але лише тепер з'явилося надійне підтвердження у вигляді електронного листа з іменами та подробицями конфлікту. Королівська родина пообіцяла провести розслідування. А сама герцогиня повідомила, що це вона була жертвою цькування у Лондоні. І мовчати не збирається.

Опра Вінфрі, американська журналістка:

На вашу думку, як до ваших сьогоднішніх слів поставиться королівська родина?

Меган Маркл, герцогиня Сассекська:

Не розумію, як вони могли очікувати, що ми мовчатимемо у той час, коли вони продовжують поширювати фальшиві звинувачення проти нас. І якщо це означає ризик втратити щось, то що ж, вже багато чого було втрачено.

Це шматок з інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі. Розмову записали ще до публікації звинувачень проти Меган Маркл. Повноцінну двогодинну програму покажуть у неділю в прайм-тайм. В анонсі обіцяють одкровення герцогині про одруження з принцом, материнство та життя під сильним громадським тиском.

Пенні Джунор, біографиня королівської сім'ї:

Впевнена, що Опра захоче великі, скандальні і драматичні заголовки з цього інтерв'ю. Адже вважатиме особистим провалом, якщо буде надто м'якою та комфортною. Вони говоритимуть дуже довго. Тож торкнуться багатьох запитань. Сподіваюсь, що в результаті Гаррі та Меган залишаться задоволеними тим, що погодилися на це.

Це буде перше велике інтерв'ю подружжя герцогів Сассекських після відмови від виконання королівських обов'язків та переїзду із Британії. Зараз Гаррі та Меган живуть в Каліфорнії з дворічним сином Арчі та чекають на народження другої дитини. І хоча принц запевняє, що залишається у прекрасних стосунках з бабусею - Єлизаветою Другою, інтерв'ю Опрі може це враз змінити і розсварити королівську сім'ю назавжди.