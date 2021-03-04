Если новая пара обуви выбирается не как очередной элемент модного гардероба, а для вполне конкретных целей, например, для бега, то к делу следует подойти с максимальной ответственностью. Почему? Потому что, бегая в неподходящих кроссовках, вы не только жертвуете комфортом, но и рискуете получить травмы - от мозолей до вывихов и болей в коленях.

Размер

Примерять беговые кроссовки желательно вечером. Это время, когда ваша нога немного увеличена в размере после дня, проведенного в вертикальном положении. Сразу наденьте носки, которые будут на вас во время бега. Если вы дополнительно пользуетесь стельками, то возьмите на примерку и их. Идеальное попадание в размер - это когда большой палец ноги не просто не упирается, а чуть-чуть не достает до носка обуви. Эксперты говорят о 3-4 миллиметрах зазора.

Вес

Правило "чем меньше вес, тем лучше кроссовки для бега" работает не всегда. Жертвуя граммами, вы отказываетесь от надежной подошвы, амортизации и прочих технологий, которые производитель мог бы интегрировать в кроссовки. Но и в обратную крайность впадать не стоит - вес беговой обуви не должен быть больше 350-400 граммов.

Гибкость и жесткость

Пятка и носок кроссовка - это места, которые изнашиваются быстрее всего из-за испытываемых нагрузок. Поэтому ни должны быть сделаны из материалов, готовых к подобным испытаниям. А вот сама подошва и носок обуви должны быть эластичными и мягкими.

Амортизация

Что касается амортизации, то здесь дать точного ответа не получится. Во-первых, есть несколько "школ", каждая из которых придерживается своей техники бега, а значит, для каждой из них нужна своя амортизация. Во-вторых, сами производители делают кроссовки с разной амортизацией - иногда на пятках, иногда на пятке и на носке, а иногда и на всей площади подошвы. Главное, чтобы кроссовки были способны "гасить" удары и вибрации от бега, снимая часть нагрузки с суставов.

Тип подошвы

Выбирается с учетом анатомических особенностей, а также поверхности, на которой вы планируете бегать. Например, для бега по асфальту можно взять кроссовки с мягкой подошвой, а для бега по грунтовым покрытиям - с подошвой с протектором. Есть и особо усиленные подошвы, защищающие стопу от повреждений во время бега по лесу и каменистым дорогам.

Дополнительные критерии

Также специалисты рекомендуют выбирать кроссовки, сделанные из дышащих материалов. Особенно если вы планируете бегать долгие кроссы и марафоны. Для полупрофессионалов и просто любителей бега важно учитывать пронацию стопы и "анатомические" беговые привычки.