У Німеччині закривають рахунки російських пропагандистських каналів [ Редактировать ]
У Німеччині закривають рахунки російського каналу Russia Today і агенції "Раптлі".
У "Комерцбанку" заявили, що до 31 травня всі фінансові операції цих ЗМІ припинять. Своє рішення у фінустанові пояснили правом завершувати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без уточнення причини. Водночас кілька банків, до яких звертався російський канал, або проігнорували запити, або відмовилися відкривати рахунки.
Москва пообіцяла "жорсткі заходи" проти німецьких журналістів, які працюють у Росії.
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