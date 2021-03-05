У Німеччині закривають рахунки російського каналу Russia Today і агенції "Раптлі".

У "Комерцбанку" заявили, що до 31 травня всі фінансові операції цих ЗМІ припинять. Своє рішення у фінустанові пояснили правом завершувати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без уточнення причини. Водночас кілька банків, до яких звертався російський канал, або проігнорували запити, або відмовилися відкривати рахунки.

Москва пообіцяла "жорсткі заходи" проти німецьких журналістів, які працюють у Росії.