Залишитися у зоні відчуження заради тих, кого покинули напризволяще. Чоловік доглядає за чотирилапими в селищі поблизу Фукусіми - обіцяє бути з ними до їхньої смерті.

10 років після трагедії - руйнівного землетрусу в Японії та, як наслідок, аварії на атомній електростанції. Понад 300 тисяч евакуйованих жителів Фукусіми та прилеглих до міста районів. А отже, тисячі покинутих напризволяще хатніх тварин. Врятувати хоча б декого з них вдалося Като. Саме заради чотирилапих він, ризикуючи життям, залишився в небезпечній зоні.

Сакае Като, доглядач за тваринами в передмісті Фукусіми:

Поліція та рятувальники намагалися переконати мене, що власне життя важливіше, потрібно евакуюватися. Вони декілька разів просили мене це зробити. Я відмовлявся, бо тоді думав, що все одно помру. І якщо це має статися, то краще - поряд з цими тваринами.

Като доглядає сорок котів. Разом із ними він мешкає в напівзруйнованому будинку, де немає навіть води. Та попри це, пухнастиків не залишає.

Сакае Като, доглядач за тваринами в передмісті Фукусіми:

Якщо у людей виникають проблеми й вони не мають змоги заробляти на життя, то суспільство дбає про них, надає їм соціальну допомогу. А за тваринами ніхто не доглядає, вони просто помруть.

Окрім котів, Като підгодовує ще й кабанів, хоча в Японії їх вважають шкідниками. Одного разу чоловіка навіть заарештували. Като підозрювали у звільненні дикого кабана із пастки, яку встановили для знищення.

Сакае Като, доглядач за тваринами в передмісті Фукусіми:

Люди не люблять кабанів, кажуть, що вони шкодять. Проте це неправда. Ось ці тварини приходили сюди ще геть малими. Тепер вони підростають і приводять сюди вже своїх дітей. Для мене вони стали рідними.

На паливо та їжу для котів Като витрачає приблизно 7 тисяч доларів на місяць. Гроші чоловік отримує від власної невеликої будівельної компанії.

Сакае Като, доглядач за тваринами в передмісті Фукусіми:

Доглядати за чотирилапими стає дедалі складніше. Але, жорстоко - покинути їх напризволяще.

Будинок Като лише за дві години їзди від Фукусіми, та чоловікові вдалося отримати офіційний дозвіл на проживання. І залишитися там з тваринами він планує до кінця. Попри осуд, як сторонніх людей, так і власної родини.