Новое исследование показало, что более частое применение увлажняющих кремов было связано с более высокой вероятностью развития аллергии. В частности, каждое дополнительное увлажнение в неделю было связано с 20% увеличением вероятности развития пищевой аллергии, передает newsyou.info.

Исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology, показало, что данная связь остается значимой, даже после принятия во внимание кожных заболеваний, таких как экзема, которая связана с развитием аллергии.

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Лондонского университета Святого Георгия и Королевского колледжа Лондона, сообщает, что увлажняющие кремы по-прежнему эффективны в облегчении симптомов кожных заболеваний и что необходима дальнейшая работа, чтобы понять, почему использование увлажняющих средств может привести к развитию аллергии.

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