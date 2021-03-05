Ізраїль готується святкувати перемогу над COVID-19 [ Редактировать ]
Ізраїль стане першою країною світу, яка перемогла COVID-19. І все завдяки ефективній кампанії з вакцинації. Таке заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.
За його словами, влада планує до кінця березня щепити все доросле населення. І до квітня - повністю відкрити кордони.
У країні вже діють так звані зелені "ковід-паспорти", які дозволили відкрити культурні заклади, ресторани та спортзали для імунізованих.
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