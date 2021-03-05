До кінця березня планують щепити все доросле населення

Ізраїль стане першою країною світу, яка перемогла COVID-19. І все завдяки ефективній кампанії з вакцинації. Таке заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

За його словами, влада планує до кінця березня щепити все доросле населення. І до квітня - повністю відкрити кордони.

У країні вже діють так звані зелені "ковід-паспорти", які дозволили відкрити культурні заклади, ресторани та спортзали для імунізованих.