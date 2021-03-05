"Язык страны-агрессора": депутат от "ЕС" попал в языковой скандал (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 5 марта, стало известно, что депутата Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Александра Дорошенко исключили из фракции за выступление на русском языке во время заседания облсовета. Об этом сообщает пресс-служба партийной ячейки в Facebook.
В партии отметили, что депутат выступал в сессионном зале "на языке страны-агрессора" и не реагировал на замечания со стороны коллег.
"По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", - говорится в сообщении.
Сам же Дорошенко подчеркнул, что использовал русский язык из-за волнения.
"Говорю откровенно - с трибуны я выступал впервые. Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность". Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", - написал он.
Ранее в Днепре учительница назвала русскоязычных детей "врагами государства".
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