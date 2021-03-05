Причиной побега рептилий стал сломанный забор, который не выдержал натиска/ фото: Газета.ру

В Южноафриканской республике случилось ЧП, в ходе которого несколько десятков крокодилов покинули ферму и разбрелись по близлежащему городку.

Для поисков и возвращения опасных рептилий "домой" на улицы вышел полицейский спецназ. В настоящее время на ферму удалось вернуть 27 крокодилов, однако пока нет точной информации, сколько конкретно животных покинуло свои места дислокации.

Отмечается, что причиной побега рептилий стал сломанный забор, который не выдержал натиска. Известно, что длина крокодилов достигает 1,5 метра. Правоохранители предупреждают местных жителей, что приближаться к животным опасно для жизни. Отряд устанавливает ловушки для отлова опасных животных.

Читайте также, в американском штате Флорида 80-летний Эд Чепмен самостоятельно смог укротить двухметрового крокодила. Мужчине удалось выбраться из водоема и вызвать подмогу.

Кроме того, в зоопарке Швейцарии застрелили редкого филиппинского крокодила, который напал на сотрудницу. Убитая рептилия имела длину около 1,5 метров, а весил примерно 15 килограммов. Он атаковал женщину, когда та зашла в вольер.

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