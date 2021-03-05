Коронавірус в Україні: за добу померли 172 пацієнта [ Редактировать ]
Почнімо з нинішньої COVID-статистики. 10 тисяч 155 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 172 пацієнти померли. Понад чотири тисячі одужали.
Як і в попередні дні найбільше інфікувань у Києві. Далі йдуть Вінниччина та Закарпаття.
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