Коньков о "швейцарском" деле в CAS: УАФ сделала все возможное для защити сборной [ Редактировать ]
В течении ближайшего времени, Украина ожидает решения CAS в деле о присуждении технического поражения в несостоявшемся матче со Швейцарией. Прогнозы экспертов на счет будущего вердикта не всегда оптимистичны, хотя большинство из них уверено в несправедливости решения УЕФА по отношению к нашей сборной.
По словам известного футболиста и экс-президента ФФУ Анатолия Конькова, Украина сделала все от себя зависящее еще на этапе приезда в Швейцарию.
"Сделала все возможное, привезла боеспособную команду, подготовленную. Я не знаю, почему получился такой результат. Если 3 человека заболело, это не значит, что можно таким образом решать исход игры", - сказал он.
Коньков допускает, что решение CAS может быть не в пользу Украины, потому что и суд и УЕФА - расположены в Швейцарии.
"Ну естественно, свой своему глаз не выколет. Есть угроза, и это факт", - сказал функционер.
При этом, по мнению Конькова, УАФ сделала все возможное и невозможное, чтобы попытаться добиться справедливости в этом споре.
"Мы подключили юристов, стараемся отстоять свое право на честный поединок на поле. Мы все сделали - наша Ассоциация и тренерский штаб - все для того, чтоб ситуация была в пользу Украины. И мы, заметьте, делаем это честным путем, отстаивая интересы в суде", - подчеркнул он, добавив, что для него самое справедливое решение CAS - это разрешить сборным сыграть и определить сильнейшего на поле.
Напомним, ранее некоторые СМИ распространили заявление, что Украина якобы уже проиграла спор в Лозанне. Но эта информация оказалась ложной, и официально свое решение CAS не сообщал.
По словам Александра Денисова, произойдет это в 20-х числах марта.
Как известно, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у троих украинских игроков.
18 ноября в просьбе протестировать футболистов сборной Украины швейцарцы снова отказали, так и не позволив выйти на поле здоровым игрокам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.
По возвращении в Киев, игроки сборной и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории и все получили отрицательные результаты.
25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3. После этого, УАФ обратилась в Лозанну.
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