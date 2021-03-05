В пятницу, 5 марта, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора они договорился координировать действия в отношении Украины и России.

Лидеры согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам.

Джо Байден выразил поддержку Евросоюзу и свою приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС, отметив общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения.

Отметим, стороны договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг Всемирной торговой организации.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество для преодоления пандемии коронавируса.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма.

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