Разговор Байдена с главой Еврокомиссии: о чем договорились стороны [ Редактировать ]
В пятницу, 5 марта, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В ходе разговора они договорился координировать действия в отношении Украины и России.
Лидеры согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам.
Джо Байден выразил поддержку Евросоюзу и свою приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС, отметив общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения.
Отметим, стороны договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг Всемирной торговой организации.
Кроме того, обсуждалось сотрудничество для преодоления пандемии коронавируса.
Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма.
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