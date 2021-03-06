Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По результатам (заседания - ред.) Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности.

В "красной" зоне карантина действуют более жесткие ограничения. Что будет запрещено:

работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки и на вынос;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, и других учреждений развлекательной деятельности;

работа учреждений культуры - музеев, театров и т.д.

проведение массовых мероприятий;

посещение учебных заведений, кроме детсадов и 1-4 классов школ.

На время действия "красной зоны" ограничено транспортное сообщение. Приостанавливается автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.

"Укрзализныця" должна остановить продажу билетов на поезда в Закарпатье и из него. В въездах-выездах в область устанавливаются КПП, на которых у проезжающих проверяют температуру.

В "красной зоне" карантина уже находятся следующие регионы:

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в "красную зону" могут попасть семь регионов Украины.