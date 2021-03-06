Закарпатскую область внесли в "красную" зону [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По результатам (заседания - ред.) Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности.
В "красной" зоне карантина действуют более жесткие ограничения. Что будет запрещено:
- работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки и на вынос;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, и других учреждений развлекательной деятельности;
- работа учреждений культуры - музеев, театров и т.д.
- проведение массовых мероприятий;
- посещение учебных заведений, кроме детсадов и 1-4 классов школ.
На время действия "красной зоны" ограничено транспортное сообщение. Приостанавливается автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.
"Укрзализныця" должна остановить продажу билетов на поезда в Закарпатье и из него. В въездах-выездах в область устанавливаются КПП, на которых у проезжающих проверяют температуру.
В "красной зоне" карантина уже находятся следующие регионы:
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в "красную зону" могут попасть семь регионов Украины.
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