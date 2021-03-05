В пятницу, 5 марта, Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ужесточила карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила Закарпатская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Однако ограничения усилят не по всей области.

Новые ограничения коснутся населенных пунктов, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация.

Региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней.

Читайте также, в Житомирской области вводятся ограничения из "красной зоны" карантина в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории региона. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, жители "красных" зон карантина вышли на митинги. Сейчас в этих областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

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