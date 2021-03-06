ДТП у Польщі: що відомо про стан потерпілих українців [ Редактировать ]
Троща з рейсовим автобусом у Польщі. Наша знімальна група працює на місці аварії.
Зараз з нами на прямому зв'язку моя колега Христина Гашенко.
Христино, вітаю! Що тобі відомо на цю мить?
Добрий вечір, Катерино! Ми зараз у місті Ярослав. Звідси очікується відправлення автобуса. Люди - з різними пораненнями. Переломи рук, ніг. Усі - у тяжкому психологічному стані. Увесь день їм надавали допомогу в місцевих лікарнях. Чекають на документи, бо поліцейські забрали.
Ольга, пасажирка автобуса:
Сидела почти впереди, что наверное и спасло. Тот, кто сзади - наверное, больше и пострадал. Была в больнице, зашивали руку, удар в грудную клетку, царапин много.
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