Троща з рейсовим автобусом у Польщі. Наша знімальна група працює на місці аварії.

Зараз з нами на прямому зв'язку моя колега Христина Гашенко.

Христино, вітаю! Що тобі відомо на цю мить?

Добрий вечір, Катерино! Ми зараз у місті Ярослав. Звідси очікується відправлення автобуса. Люди - з різними пораненнями. Переломи рук, ніг. Усі - у тяжкому психологічному стані. Увесь день їм надавали допомогу в місцевих лікарнях. Чекають на документи, бо поліцейські забрали.

Ольга, пасажирка автобуса: