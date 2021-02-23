Марсохід NASA надіслав відео з Червоної планети [ Редактировать ]
Перше відео й аудіо з Марсу надіслав марсохід NASA. На кадрах видно, як він сідає на Червону планету. Апарат обладнаний двома мікрофонами, тож записав і звук.
Нагадаю, марсохід PersevErance (українською - "Наполегливість") - дістався Марсу 18 лютого, після семимісячної подорожі. Він вивчатиме геологію планети, шукатиме ознаки життя та збиратиме зразки ґрунту, щоби передати їх на Землю. Місія "Наполегливості" триватиме щонайменше два роки.
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