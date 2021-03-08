У Сумах ушпиталили дівчину під час спроби самогубства [ Редактировать ]
У Сумах ушпиталили 16 річну дівчину, вона ковтнула 30 пігулок протизапального препарату. До лікарні доньку привезла мати. Поліція встановила: до такого вчинку старшокласницю підштовхнула сварка з подругою.
Потерпілій надали меддопомогу, загрози її життю немає. Це не перший випадок медикаментозного отруєння серед школярів. Минулого місяця у Боярці від передозування пігулками померла семикласниця.
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