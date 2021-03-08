Вибухи у Гвінеї забрали життя 20 людей [ Редактировать ]
Щонайменше 20 людей загинули внаслідок серії вибухів в Екваторіальній Гвінеї. Ще близько пів тисячі зазнали поранень. Рвонуло на військовій базі в місті Бата. Розбирати завали та гасити полум'я рятувальникам допомагали місцеві жителі. Президент Екваторіальної Гвінеї повідомив: вибухи - результат недбалості військових під час роботи з динамітом.
Теодоро Обіанг Нгема, президент Екваторіальної Гвінеї:
Стався жахливий інцидент. Загинули люди. Також вибухи завдали значних матеріальних збитків. Ми просимо міжнародних партнерів про допомогу. Для нас - це надзвичайна ситуація. Просто трагедія.
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