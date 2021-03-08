Папа Римський Франциск провів богослужіння в Іраку [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск провів богослужіння для християн Іраку в Ербілі. У четвертий, завершальний день візиту, помолитися разом з Понтифіком прийшли 10 тисяч вірян. До країни голова католицької церкви прибув уперше.
Попри те, що спільнота християн в Іраку одна з найстаріших у світі. Однак за роки збройного конфлікту вона скоротилася майже вп'ятеро до 300 тисяч. У своїй промові папа закликав іракців усіх віросповідань до порозуміння та закінчив її арабськими словами, що означають побажання миру.
Папа Римський Франциск:
Ірак назавжди залишиться в моєму серці. Я запевняю вас, що молитимусь за цю дорогу для мене країну. Зокрема про те, щоб члени різних релігійних громад об'єднувалися узами братерства і солідарності в служінні задля спільного добра та миру. Салам, салам, салам!
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