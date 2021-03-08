Папа Римський Франциск провів богослужіння для християн Іраку в Ербілі. У четвертий, завершальний день візиту, помолитися разом з Понтифіком прийшли 10 тисяч вірян. До країни голова католицької церкви прибув уперше.

Попри те, що спільнота християн в Іраку одна з найстаріших у світі. Однак за роки збройного конфлікту вона скоротилася майже вп'ятеро до 300 тисяч. У своїй промові папа закликав іракців усіх віросповідань до порозуміння та закінчив її арабськими словами, що означають побажання миру.

Папа Римський Франциск: