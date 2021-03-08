Українські дівчата здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи із легкої атлетики Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту, а ще одна наша легкоатлетика - Ірина Геращенко, виграла срібло. Змагання відбувалися в польському місті Торунь, Ярослава Магучіх перемогла із результатом 2.00 м.

Ірина Геращенко стрибнула на 1.98 м. Таким чином, у збірної України на цьому чемпіонаті стало три нагороди. Раніше золото у стрибках у довжину виборола Марина Бех-Романчук.