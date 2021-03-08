Українки здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи [ Редактировать ]
Українські дівчата здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи із легкої атлетики Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту, а ще одна наша легкоатлетика - Ірина Геращенко, виграла срібло. Змагання відбувалися в польському місті Торунь, Ярослава Магучіх перемогла із результатом 2.00 м.
Ірина Геращенко стрибнула на 1.98 м. Таким чином, у збірної України на цьому чемпіонаті стало три нагороди. Раніше золото у стрибках у довжину виборола Марина Бех-Романчук.
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