"Без вас мы просто биологические создания": Зеленский поздравил женщин с 8 марта [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с 8 Марта, при этом отметив, что без женщин мужчина просто биологические создания. Свое поздравление глава государства опубликовал в Facebook.
Сегодня особый день и особый праздник. Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол". Это точно не так.Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая.
Зеленский отметил, что сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Не уступают мужчинам в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты.
Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше... Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас. Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности.
Президент пожелал украинкам, чтобы утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй были не только на 8 Марта, но и регулярно 365 дней в году. И призвал мечтать, создавать и вдохновлять, достигать целей и менять мир.
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