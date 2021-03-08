Дев'ять українців, які потрапили в ДТП у Польщі, досі перебувають у важкому стані в лікарнях. Аварія з українським автобусом сталася в ніч проти 6 березня поблизу польського міста Ярослав. Загинули п'ятеро людей, 39 - травмовані.

Напередодні прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв - йому загрожує до восьми років за ґратами. Які є версії причин трагедії?

Трагедія на трасі біля польського міста Кошице сталася в ніч проти суботи. За 30 кілометрів до українського кордону. На купу брухту двоповерховий автобус, що віз українців з Познані до Херсона, перетворився за секунди. Якоїсь миті він влетів у відбійник, скотився з насипу в рів і перекинувся.

Олександр, пасажир автобуса:

Люди кричали, просили помочь. Не малы инструментов, были бы инструменты - может чем-то помогли бы. Так не. Кого могли - того вытягли.

Самотужки з понівеченого автобуса вдалося вибратися тільки чотирьом пасажирам. Аби витягти інших - транспорт довелося розпиляти.

Перші бригади на місці аварії були вже за 9 хвилин. До операції залучили понад сотню рятувальників і медиків, важку техніку і дрони.

Марек Яновський, рятувальник:

Дев'ятнадцять команд рятувальників відправили на місце ДТП. Також надіслали медичний і військовий гелікоптери з Кракова.

Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв. В аварії загинули п'ятеро. Медична допомога знадобилася 39 пасажирам - їх доправили до лікарень міста Ярослава. Травми різні: переломи, забої, численні порізи від битого скла.

Олексій, пасажир автобуса:

Поліція і медики добре працювали. Потім були гелікоптери.

Нині 24 українців, які відбулися незначними травмами, уже мають бути вдома. Перевізник відрядив по них інший автобус.

Люди у тяжкому психологічному стані. Про моторошну пригоду воліють не говорити. Навіть родичам, щоб не лякати.

Не говорила. Приеду домой, тогда все расскажу.

Попередня версія причин трагедії - водій не впорався з керуванням. Але чому? Польська поліція веде розслідування. Його пильно відстежують в українському консульстві.

Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні:

Прямих версій немає. У водіїв взяті на наркотик і алкоголь - не підтвердилося, вони чисті. Що сталося, яка причина - іде слідство, будемо знати на наступний тиждень.

Натомість пасажири мають свої версії, чому сталася аварія. Хтось каже: водій заснув за кермом, хтось - що автобус був несправний.

Водители ж должны меняться каждые 4 часа. Правильно? А он, ехал все 18. Минут за 50 до инцидента он вильнут так сильно - видать, уже "вырубался".

Олександр, пасажир автобуса:

Я дивився, як автобус лежав на боку. У нього були два ричага одірвані. У нього одірвало два ричаги і він ушов в сторону. Він став некерований. Я відчув як нібито колесо стрельнуло. Але я подивився, що колеса були цілі, а ричаги - зламані.

У компанії-перевізнику, що міститься в Тернополі, запевняють: автобус був справний. Перед рейсом пройшов техогляд. Чи справді це так - з'ясує слідство.