ДТП у Польщі: водію автобуса висунули звинувачення [ Редактировать ]
Дев'ять українців, які потрапили в ДТП у Польщі, досі перебувають у важкому стані в лікарнях. Аварія з українським автобусом сталася в ніч проти 6 березня поблизу польського міста Ярослав. Загинули п'ятеро людей, 39 - травмовані.
Напередодні прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв - йому загрожує до восьми років за ґратами. Які є версії причин трагедії?
Трагедія на трасі біля польського міста Кошице сталася в ніч проти суботи. За 30 кілометрів до українського кордону. На купу брухту двоповерховий автобус, що віз українців з Познані до Херсона, перетворився за секунди. Якоїсь миті він влетів у відбійник, скотився з насипу в рів і перекинувся.
Олександр, пасажир автобуса:
Люди кричали, просили помочь. Не малы инструментов, были бы инструменты - может чем-то помогли бы. Так не. Кого могли - того вытягли.
Самотужки з понівеченого автобуса вдалося вибратися тільки чотирьом пасажирам. Аби витягти інших - транспорт довелося розпиляти.
Перші бригади на місці аварії були вже за 9 хвилин. До операції залучили понад сотню рятувальників і медиків, важку техніку і дрони.
Марек Яновський, рятувальник:
Дев'ятнадцять команд рятувальників відправили на місце ДТП. Також надіслали медичний і військовий гелікоптери з Кракова.
Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв. В аварії загинули п'ятеро. Медична допомога знадобилася 39 пасажирам - їх доправили до лікарень міста Ярослава. Травми різні: переломи, забої, численні порізи від битого скла.
Олексій, пасажир автобуса:
Поліція і медики добре працювали. Потім були гелікоптери.
Нині 24 українців, які відбулися незначними травмами, уже мають бути вдома. Перевізник відрядив по них інший автобус.
Люди у тяжкому психологічному стані. Про моторошну пригоду воліють не говорити. Навіть родичам, щоб не лякати.
Не говорила. Приеду домой, тогда все расскажу.
Попередня версія причин трагедії - водій не впорався з керуванням. Але чому? Польська поліція веде розслідування. Його пильно відстежують в українському консульстві.
Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні:
Прямих версій немає. У водіїв взяті на наркотик і алкоголь - не підтвердилося, вони чисті. Що сталося, яка причина - іде слідство, будемо знати на наступний тиждень.
Натомість пасажири мають свої версії, чому сталася аварія. Хтось каже: водій заснув за кермом, хтось - що автобус був несправний.
Водители ж должны меняться каждые 4 часа. Правильно? А он, ехал все 18. Минут за 50 до инцидента он вильнут так сильно - видать, уже "вырубался".
Олександр, пасажир автобуса:
Я дивився, як автобус лежав на боку. У нього були два ричага одірвані. У нього одірвало два ричаги і він ушов в сторону. Він став некерований. Я відчув як нібито колесо стрельнуло. Але я подивився, що колеса були цілі, а ричаги - зламані.
У компанії-перевізнику, що міститься в Тернополі, запевняють: автобус був справний. Перед рейсом пройшов техогляд. Чи справді це так - з'ясує слідство.
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