Полностью привитыми людьми в настоящее время считаются те, кто получили две дозы препаратов Pfizer или Moderna/ фото: CNBC

На территории Соединенных Штатов Америки лицам, которые привились от коронавирусной инфекции официально разрешили общаться с другими людьми, не соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

Граждане, которые получили две дозы вакцины, могут не надевать маски в помещениях, где есть лица, которые еще не получили прививку, если они не входят в зону риска заражения и живут вместе, однако в случае в общественных местах и при встречах с непривитыми лицами, не имеющих с ними родственных или близких отношений.

Отмечается, что полностью привитыми людьми в настоящее время считаются те, кто получили две дозы препаратов Pfizer или Moderna, либо же одну дозу вакцины Johnson&Johnson. Сейчас в стране обе дозы вакцины получили 30 миллионов граждан, что является 9,2% от всего населения страны, при этом 58,9 миллионов человек успели привиться 1 раз.

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Кроме того, США не будут делиться COVID-вакцинами с другими странами. Главной целью Белого дома сейчас является обеспечение вакцинации всех граждан.

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