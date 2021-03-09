В США 16-летний подросток принес в школу самодельное взрывное устройство и в классе случайно привел его в действие. В результате взрыва пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел в городке Ньюэйго, штат Мичиган. Юный подрывник получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников - легкие травмы, помощь медиков также понадобилось классному руководителю.

После взрыва школу немедленно эвакуировали, а учеников перевели в автобусный гараж. Местная полиция и ФБР выясняют все обстоятельства взрыва, и как ученику удалось собрать бомбу.

Ранее сообщалось, что в школе под Николаевом прогремел мощный взрыв. Как оказалось, в селе Ивановка в котельной на территории учебного заведения взорвался твердотопливный котел.