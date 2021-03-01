Для разбора завалов и спасения находящегося там человека к школе направили спецавтомобиль/ фото: ГСЧС

В селе Ивановка Николаевской области в котельной на территории школы произошел взрыв твердотопливного котла. По предварительным данным, под завалами находится работник.

Спасатели получили звонок с сообщением о произошедшем в 7:36 утра. На место происшествия выдвинулись расчеты 22-го отделения пожарно-спасательной службы. В разрушенной взрывом котельной возникло возгорание на площади 2 квадратных метра, который был сразу же ликвидирован.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что для разбора завалов и спасения находящегося там человека к школе направили спецавтомобиль. В настоящее время сотрудники ГСЧС принимают все необходимые меры для того чтобы вытащить пострадавшего. Причины взрыва устанавливают прибывшие на место правоохранители.

Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что под Днепром мужчина подорвал взрывчатку возле детсада. На месте взрыва следователи обнаружили обломки неизвестного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

Кроме того, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв, в результате инцидента пострадали трое детей, медики констатировали у малышей ожоги различных частей тела. На месте происшествия работали правоохранители и пиротехники.

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