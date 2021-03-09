Вместо борьбы с коррупционерами Артем Сытник ведет борьбу с политическими оппонентами за свой пост, что привело к потере внешней поддержки главантикоррупционера и отказа Украине в очередном транше кредита МВФ.

Об этом говорится в статье сайта "Голос".

С должностью главы НАБУ Сытник, как пишет СМИ, получил "исключительное право на коррупцию под патронатом самого Запада". Взять, например, историю его отдыха в 2019 в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны": Сытник не задекларировал как "подарок" отдых на внушительную сумму, выплаченную третьим лицом.

В августе 2020 Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника на пост главы НАБУ. Но Сытник обнаружил, что приход главы суда Александра Тупицкого, который и вынес вердикт, был незаконным и подпадает под состав преступления. Позже антикоррупционеры начали грозить "уголовной расправой" сотруднику ОПУ Олегу Татарову, как оказалось позже, в связи с намерениями назначить Татарова главой ГБР – "Западу эта идея пришлась не по вкусу и на него спустили Сытника", пишет издание.

В то же время "реальные дела оседали в архивах НАБУ мертвым грузом", а эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать.

Теперь Сытник оказался фигурантом дела об узурпации власти и нарушителем решений КС. Из-за этого МВФ мог в выдаче транша Украине отказать – "мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните – денег не видать вам - слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества".

Как отмечает автор материала, есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу. Что касается Украины, кандидатуры на замену главантикоррупционера также пока нет. Однако в Раде в рекордные сроки - всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ - 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности.

"Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Вероятно, Сытник, будучи ставленником США, немного увлекся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ (да и о предназначении НАБУ в целом) и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав", - пишет СМИ.

Как предполагает автор материала, целесообразнее было бы упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но США этого сделать не позволит.