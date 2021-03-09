Лечение коронавируса: сколько денег потратили больницы за год [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский заявил, что в прошлом году на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потратили 11 млрд грн - в среднем 45 тысяч на пациента. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч гривен. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре.
Виленский уточнил, что "расходы могут быть разными".
Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн.
Вместе с тем поставки вакцины от COVID-19, заказанной Украиной у китайской компании Sinovac, могут задержаться. Как сообщали "Подробности", украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.
Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.
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