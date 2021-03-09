Маски на рифах / Фото: стоп-кадр из видео

На Филиппинах, недалеко от столицы Манилы, дайверы обнаружили в море загрязненные одноразовыми масками коралловые рифы. Об этом сообщает BBC.

По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки COVID-19 в городе могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов в день.

Экологи предупреждают, что пластик из масок потребляется морскими животными. Они призывают правительство Филиппин улучшить обращение с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Ранее сообщалось, что из зоны вокруг ЧАЭС массово вывозят радиоактивный кругляк.

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