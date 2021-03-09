Весь в масках: найден загрязненный "коронавирусом" риф (видео) [ Редактировать ]
На Филиппинах, недалеко от столицы Манилы, дайверы обнаружили в море загрязненные одноразовыми масками коралловые рифы. Об этом сообщает BBC.
По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки COVID-19 в городе могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов в день.
Экологи предупреждают, что пластик из масок потребляется морскими животными. Они призывают правительство Филиппин улучшить обращение с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.
Ранее сообщалось, что из зоны вокруг ЧАЭС массово вывозят радиоактивный кругляк.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сміття після танення снігу вже традиційна для українців проблема, яку щовесни можна спостерігати чи не в кожному місті
Сміття після танення снігу вже традиційна для українців проблема, яку щовесни можна спостерігати чи не в кожному місті
Діти дарували перехожим букети, зроблені власноруч - у такий спосіб вони намагалися привернути увагу до проблеми збереження червонокнижних квітів. Як реагували містяни на таку акцію?
Врятувати хоча б декого: саме заради чотирилапих він, ризикуючи життям, залишився у небезпечній зоні
Коефіцієнт шкідливих речовин напередодні зранку становив 156 одиниць - це більш як втричі вище за норму