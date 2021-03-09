Во вторник, 9 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что производители вакцины срывают сроки поставок препарата в Украину.

По его словам, Украина ожидает подтвержденных поставок таких вакцин:

американской Nonavax,

индийской Covishield,

китайской Sinovac,

а также AstraZeneca и Pfizer по программе Covax.

Всего Украина заключила контракты на поставку 15 миллионов доз вакцин, из которых получение 12 миллионов доз уже подтверждено. Это вакцины Covishield (2 млн доз, из которых 500 тысяч Украина уже получила в феврале) и Novavax (10 млн доз).

Плюс мы ждем подтверждения и разрешения от AstraZeneca на поставку в Украину еще трех миллионов доз вакцины Covishield.

Он также добавил, что по контракту, два миллиона доз Covishield Украина должна получить к концу первого квартала 2021 года. Однако министр здравоохранения полагает, что к условленной дате с поставкой могут не успеть.

500 тысяч доз Covishield мы уже получили, остальное (1,5 млн доз) мы должны получить до конца марта. По контракту. Но если вы посмотрите, что происходит в мире, то 90% обязательств по срокам переносится, так как у производителей катастрофически не хватает мощностей. Есть проблемы по срокам поставок не только в Украине, но и в ЕС, Канаде, Америке. Это происходит во всех без исключения странах. Например, сейчас Италия блокирует вывоз AstraZeneca в Австралию, в связи с тем, что производитель не выполнил свои обязательства в полном объеме.

Задерживается поставка и китайской вакцины Sinovac, которую Украина закупила еще в декабре прошлого года и должна была получить в начале марта.

Но, как заявляет министр, за каждый день просрочки поставки вакцины Украина получит компенсации от фармацевтической компании "Лекхим", которая выступает посредником при сделке.

По контракту мы получим 1 миллион 913 тысяч доз вакцины Sinovac, из которых 700 тысяч должны были поставить в срок 30 календарных дней после регистрации вакцины в Китае. Там она была зарегистрирована 6 февраля. Но срок поставки, по словам производителя, переносится уже на средину марта. Не исключаю, что и до средины марта мы можем ее не получить. Но за каждый день просрочки предусмотрены штрафные санкции.

Еще один источник поступления вакцин - программа COVAX, по которой Украина должна получить препараты Pfizer и AstraZeneca. Поставка этих вакцин тоже задерживается на неопределенный срок.

У нас должно было быть 117 тысяч доз Pfizer и 3,8 миллионов доз AstraZeneca до конца второго квартала. При этом начало поставки было запланировано на середину февраля. Как видим, уже март, у нас нет четкого понимания, когда мы получим эти вакцины.

Также он добавил, что пока МОЗ получает только общие сигналы от производителей, о том, что в ближайшее время мы должны получить вакцину.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.

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