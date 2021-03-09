Спілкувався президент і з журналістами. Зокрема, розповів про програму "Велика реставрація". А саме чи стануть її частиною історичні будинки в Одесі. Адже від початку цього року там сталось уже п'ять обвалів. На руїни перетворилися й пам'ятки архітектури.

Володимир Зеленський, Президент України:

Цим повинні займатись до речі самі місцеві бюджети. Саме пан мер повинен займатись цим займатись внутрі Одеси. На це є гроші, на це є бюджет. домівки, так вони історичні в одесі, але домівки в яких живуть люди, мені здається, на державному рівні - це більш не реконструкція на державному рівні. Тому що ми реконструюємо туристичні об'єкти куди люди можуть приїжджати заходити в ці музеї, в ці замки, тощо, але сама задача в Одесі в принципі вулиці старенькі і вони самі по собі історичні, я згоден, з цих 150 об'єктів є об'єкти в Одесі. От філармонію, ось, наприклад філармонію ми будем реконструювати.