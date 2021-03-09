Жахливий випадок на Рівненщині. Чотиримісячний хлопчик задихнувся у візочку. Батьки були неподалік, але вдіяти нічого не змогли. Лікарі лише констатували смерть дитини.

Чому сусіди звинувачують у трагедії - кота? І що про це кажуть у поліції - дізналася Сніжана Сидорук.

Благополучна сім'я і всьо. Біда, нещасний випадок. Біда, просто біда.

Біда сталася ось у цьому будинку в місті Острог. Напередодні матір вивезла чотиримісячного малюка у візку на подвір'я. Коли дитина заснула повернулася до хати. У цей час кішка, розповідають сусіди, залізла до хлопчика і, як припускають, лягла йому на обличчя.

Галина Базелишина, сусідка, жителька Острога:

Просто кішка відчула запах молочка материнського. Ви уявляєте, і тепла, і дихання через те, вона куди вона могла ця кішка лягти.

Сусіди розповідають, коли батьки кинулися до сина, той уже не дихав. Одразу викликали "швидку". Майже годину медики намагалися врятувати дитині життя, проте марно. Припускають, малюк помер через нестачу кисню.

Тетяна Валігура, завідувачка Острозької підстанції екстреної медичної допомоги:

Фельдшер, яка приїхала на виклик, оглянула дитину, дитина вже була синюшна. Дитина лежала на ліжку і батько проводив непрямий масаж серця. Проводилися всі необхідні заходи, але результату ніякого ну позитивного не відбулося. Лежала на обличчі дитини і удушьє - асфіксія.

В Острозькій районній лікарні лише констатували смерть дитини. Сусіди трагедією приголомшені, батькам співчуває все місто. Люди кажуть - мама ще й досі в шоковому стані.

Ганна, сусідка, жителька Острога:

Оце вже відколи почалася ця біда, вона плаче без перестанку. Плаче, всьо.

Містяни розповідають - у родині четверо дітей. Дмитрик був наймолодшим у сім'ї.

Тетяна Зінчук, сусідка, жителька Острога:

Сім'я дуже позитивна. тато майстер на всі руки. Сім'я забезпечена, сім'я дуже доглядає дітей. Сім'я має господарку. Мають дачу. Тато вчить дитину старшого сина до роботи. Мама дуже заботлива.

У поліції відкрили кримінальне провадження, але розглядають лише одну версію - нещасний випадок. Ветеринари ж зазначають, нічого дивного в тому, що кіт шукав тепле місце в холодну пору - немає. Кажуть, вони часто вмощуються в дитячі ліжка та візочки. Це на рівні інстинктів.

Олександр Соколюк, ветеринарний лікар:

Це випадково може бути. Він просто може відчув запах молока там грудного чи тваринного, парного молока або штучного, і якби, як то кажуть, він міг би скористатися, тобто лягти, ну дитина ж спить на дворі. І от.

Випадки, коли коти засинають на головах у немовлят - непоодинокі. Торік на Сумщині так загинула п'ятимісячна дитина, позаторік дев'ятимісячна дівчинка на Вінниччині. Щоб запобігти таким трагедіям, і лікарі, і ветеринари радять батькам бути максимально пильними. Або взагалі не тримати тварин у домі, де є діти до року.