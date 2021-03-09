Кількість пам'ятників Тарасу Шевченку записали у "Книгу рекордів України" [ Редактировать ]
У подарунок Шевченкові від Міністерства закордонних справ - світовий рекорд. Дипломати разом із обласними адміністраціями та закордонними посольствами впродовж року збирали інформацію щодо кількості пам'ятників.
Кобзареві і нарахували аж 99 у сорока чотирьох країнах світу. А у нас іще тисячу шістдесят вісім. Досягнення офіційно зафіксували у "Книзі рекордів України".
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У подарунок Шевченкові від Міністерства закордонних справ - світовий рекорд. Дипломати, разом з обласними адміністраціями та закордонними посольствами
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