У подарунок Шевченкові від Міністерства закордонних справ - світовий рекорд. Дипломати разом із обласними адміністраціями та закордонними посольствами впродовж року збирали інформацію щодо кількості пам'ятників.

Кобзареві і нарахували аж 99 у сорока чотирьох країнах світу. А у нас іще тисячу шістдесят вісім. Досягнення офіційно зафіксували у "Книзі рекордів України".