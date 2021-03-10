Викрадали людей та вимагали гроші. У Львові затримали чотирьох учасників злочинного угруповання, яке втягувало українців у кримінал, а потім вимагали гроші за уникнення відповідальності.

Затримали їх після викрадення жителя Рівненщини. Бандити спершу продали йому наркотики, далі заштовхали в автівку. Назвалися поліцейськими і вимагали 10 тисяч доларів. Під тиском чоловік переказав кошти на рахунок вимагачів.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Усі четверо зловмисників перебувають під вартою.