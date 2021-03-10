Пограничники из Польши задержали группу из трех граждан Украины, которые занимались подделыванием документов. Также им предъявили обвинение за способствование нахождению в стране более тысячи иностранцев.

Арест произошел в городе Лудзь, однако следственные действия проводятся под чутким надзором прокуратуры в городе Поддембице.

В отношении одного из задержанных комендант пограничного отдела в г. Лудзь открыл административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности интересов республики Польша. Ему грозит запрет на въезд на территорию республики и шенгенских стран на 5 лет.

Отмечается, что подозреваемым запретили выезд за пределы страны, а также изъяли паспорта. Их обязали появляться в участках полиции.

Ранее мы писали, что СБУ "разоблачила" банду поддельщиков госдокументов. В состав группы входили два жителя Киевской области, которые изготавливали фальшивки. Еще двое жителей Житомирщины.

Кроме того, в Украине мошенники массово подделывали документы. Они также изготавливали другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю.

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