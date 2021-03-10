В Україні зареєстрували вакцину "Корона-вак" від китайської компанії "Синовак". Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування. Нагадаю, угоду на п'ять мільйонів доз китайської сироватки Україна підписала торік у грудні. Доправити вакцину мали на початку цього місяця, але виникли затримки в постачанні. За кожен день відтермінування компанію-посередника штрафуватимуть.

Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я України: