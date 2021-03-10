В Україні зареєстрували китайську вакцину "Синовак" [ Редактировать ]
В Україні зареєстрували вакцину "Корона-вак" від китайської компанії "Синовак". Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування. Нагадаю, угоду на п'ять мільйонів доз китайської сироватки Україна підписала торік у грудні. Доправити вакцину мали на початку цього місяця, але виникли затримки в постачанні. За кожен день відтермінування компанію-посередника штрафуватимуть.
Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Хочу відмітити - це вже третя вакцина, яка отримала дозвіл для екстреного застосування під зобов'язання в Україні. Дане рішення було прийняте міністерством охорони здоров'я на основі вивчення матеріалів, а саме реєстраційних посвідчень, матеріалів, які були надані виробником щодо автентичності їх. також проведено аналіз користь-ризик, а також клінічних досліджень щодо безпеки та ефективності застосування даної вакцини.
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