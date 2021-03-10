Рік уряду: які будуть тарифи та чи введуть локдаун через COVID-19?

Денис Шмигаль зібрав журналістів, щоб звітувати про рік роботи свого уряду. Говорив, і про вакцинацію, і про тарифи, і про те, чи вистоїть наша економіка без траншу МВФ