Денис Шмигаль пообіцяв стабілізацію цін на пальне [ Редактировать ]
Ціни на пальне стабілізуються до кінця місяця. У цьому запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нині ведуть переговори з представниками АЗС. Останні тижні бензин дорожчає. Сьогодні за літр 95, в середньому по країні, просять 28 гривень 34 копійки. Відреагував уряд і на зростання вартості продуктів. За місяць ціни в середньому підвищилися на 2 відсотки. Найбільше здорожчали олія, овочі та цукор.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Зростання відбувається і через об'єктивні фактори, але також фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торговельних мереж. Говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни.
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