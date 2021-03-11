Війна на Донбасі: поблизу Південного били з протитанкового гранатомета [ Редактировать ]
Цієї ночі бойовики обстріляли наші позиції неподалік Старогнатівки. Загинув один український військовий. Загалом упродовж доби російські найманці на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Південного і Троїцького били з протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
А неподалік Авдіївки та Водяного з автоматичних станкових гранатометів. На Луганщині теж неспокійно з-під Попасної репортаж Руслана Смєщука.
На передових позиціях - підвищена боєготовність. Майже щодня - ворожі прильоти. За декілька годин до нашого приїзду був черговий обстріл.
Антон, військовослужбовець Збройних сил України:
Работали с артилерії і стрілкового, було два потужних вихода, но без летального, хоч і потужні - все добре, посилили пильність, чергування 24 на 7.
Здогадатися, коли буде наступний обстріл, неможливо. Прилетіти може будь-якої миті.
Антон, військовослужбовець Збройних сил України:
Бува, таке що раз гепнуло і замовкають, бува, таке що повторюється. Взялися за одну позицію, потім за іншу. Неконтрольовано так працюють.
Разом із мінометом паралельно застосовували автоматичні гранатомети.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Працювали міномети 80 калібру, крупнокаліберні кулемети, спг. Спостережні позиції всі були на місці. І противник почав бити прицільно по позиціях.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Прильотів с агс було 30-40. били десь 3 гранати кожні декілька годин.
Загалом минула доба виявилася вкрай неспокійною.
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