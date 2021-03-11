Цієї ночі бойовики обстріляли наші позиції неподалік Старогнатівки. Загинув один український військовий. Загалом упродовж доби російські найманці на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Південного і Троїцького били з протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

А неподалік Авдіївки та Водяного з автоматичних станкових гранатометів. На Луганщині теж неспокійно з-під Попасної репортаж Руслана Смєщука.

На передових позиціях - підвищена боєготовність. Майже щодня - ворожі прильоти. За декілька годин до нашого приїзду був черговий обстріл.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Работали с артилерії і стрілкового, було два потужних вихода, но без летального, хоч і потужні - все добре, посилили пильність, чергування 24 на 7.

Здогадатися, коли буде наступний обстріл, неможливо. Прилетіти може будь-якої миті.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Бува, таке що раз гепнуло і замовкають, бува, таке що повторюється. Взялися за одну позицію, потім за іншу. Неконтрольовано так працюють.

Разом із мінометом паралельно застосовували автоматичні гранатомети.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Працювали міномети 80 калібру, крупнокаліберні кулемети, спг. Спостережні позиції всі були на місці. І противник почав бити прицільно по позиціях.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Прильотів с агс було 30-40. били десь 3 гранати кожні декілька годин.

Загалом минула доба виявилася вкрай неспокійною.