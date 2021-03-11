Стоматолога з Рівного, яка на прийомі лупцювала дітей, викликають у суд. Напередодні прокуратура вручила їй обвинувальний акт. Інні Кравчук інкримінують побиття пацієнтів та насильницькі дії щодо них. Та навіть після цього її приватна клініка й далі працює.

Ця дитяча стоматологічна клініка в Рівному ославилася майже місяць тому.

А все через власницю медзакладу. Її звинувачують у насильстві над дітьми. Усі докази на відео з камер спостереження.

Катерина Мороченець, мама маленької пацієнтки:

Таким лікарям просто не місце спілкуватися з дітьми. Раз ти пішла в стоматологію з дітьми, то вмій з ними спілкуватися. Заставлять, бить і душить і давай от ми це зробимо.

Та попри скандал, дітей продовжують вести на лікування до цієї стоматологині.

- Ви досі водите сюди дітей лікувати зуби? - Да, мене все влаштовує.

Працює на повну, та ще й без ліцензії. Як з'ясувалося, заклад взагалі не має дозволу на дитячу стоматологію. Це порушення нещодавно виявили в МОЗ. Чому так - "Подробиці" хотіли запитати в самої лікарки. Однак у клініку зайти не змогли - двері зачинені зсередини.

Хоча в кабінеті й світилося, до знімальної групи ніхто не вийшов. Натомість - викликали поліцію. Тож із власницею закладу довелося спілкуватися по мобільному телефону патрульної.

- Зробили дзвіночок на лінію 102 у зв'язку з чим? -У зв'язку з тим, що незнайомі особи рвуться до нас в приватну територію і тобто вони викликають у нас острах. Якщо вони представляються журналістами, то ніяких коментарів ми не даємо. Дає коментарі або наш адвокат.

Телефонуємо захиснику стоматологині. Той теж - небагатослівний.

Сергій Меркулов, адвокат стоматологині:

Взагалі я не маю такої звички коментувати ті провадження, які знаходяться в мене в роботі на даний момент і стараюсь не давати інтерв'ю з цих питань.

А прокурор каже, що обвинувальний акт уже підготували. Бо сьогодні останній день досудового розслідування. Лікарка зі слідством не співпрацює.

Ілона Ютовець, прокурор Рівненської місцевої прокуратури:

У даному кримінальному провадженні скеровано обвинувальний акт до суду Рівненського міського за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченої ч.1 ст 125 та ч.1 ст 126 Кримінального кодексу України - Умисне легке тілесне та насильницькі дії.

Загалом у цій справі четверо потерпілих. Їх захищає адвокат Ярослав Калька. Каже - тих, хто скаржилися, насправді набагато більше.

Ярослав Калька, адвокат потерпілих:

Ми будем вимагати максимального покарання. Плюс у нас буде однозначно, що заявлені цивільний позов по даних кримінальних провадженнях. Батьки в інтересах своїх малолітніх дітей будуть вимагати стягнення. За завдану моральну шкоду, за завдані хвилювання, переживання ці дитячі травми.

У суд передали й відео з камер спостереження. Його після експертиз визнали доказом у справі. Оскільки лікарка працювала без ліцензії, мерія тепер перевірить усі медичні заклади Рівного на наявність дозволів.

Юрій Поліщук, заступник міського голови Рівного:

Це порядка 120 ліцензій виданих тільки в місті Рівне. Поки що ми аналізуємо ті заклади, які задекларували про те, що вони зараз працюють і надають певні послуги населенню. Власне по цих закладах ми цільово аналізуємо наявність інформації про видачу їм ліцензії на здійснення медичної практики.

Якщо знайдуть порушення - інформуватимуть МОЗ, аби ті навели лад зі своїми дозвільними документами. І рекомендують при зверненні у медзаклад - вимагати пред'явити ліцензію.