Евросоюз в настоящее время заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson/ фото: РБК

Европейское агенство по лекарственным средствам разрешило использовать на территории Евросоюза препарат для вакцинации от COVID-19 Johnson&Johnson, производства бельгийской фармацевтической компании Janssen.

Препарат в корни отличается от других вакцин этого же типа, благодаря тому, что для полного курса вакцинации требуется всего одна доза.

Отмечается, что Евросоюз в настоящее время заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. При этом, ранее в ЕС одобрили применение немецко-американской вакцины BioNTech-Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

Читайте также, США закупят 100 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Фармацевтический концерн Merck & Co начал выпускать вакцину, поскольку самостоятельно Johnson & Johnson не успевает произвести необходимые объемы.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в страну.

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