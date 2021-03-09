Во вторник, 9 марта, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона доз по схеме государственных закупок.

Как сообщали "Подробности", новые поставки вакцин откладываются.

Напомним, запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации.

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