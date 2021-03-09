В Украине одобрили вакцину Sinovac [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Об этом сообщает Reuters.
Как известно, партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона доз по схеме государственных закупок.
Как сообщали "Подробности", новые поставки вакцин откладываются.
Напомним, запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За словами очільника відомства Максима Степанова, вакцинація відбувається втричі повільніше, ніж планували
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів усім скептикам і противникам вакцинації, виклавши на своїй сторінці у Facebook жартівливу картинку, яка вже перетворилася на мем
Кампания по вакцинации от коронавируса в ВСУ началась 25 февраля
У МОЗ до осені хочуть завершити основні етапи вакцинації - це мінімум 2 мільйони українців, а далі щеплюватимуть усіх охочих
В Украине ожидают первую партию вакцины CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech