Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения приобрести еще 100 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson.

Об этом глава Белого дома заявил на встрече с главами фармацевтических компаний Johnson & Johnson и Merck.

Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США произвести и приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Фармацевтический концерн Merck & Co начал выпускать вакцину, поскольку самостоятельно Johnson & Johnson не успевает произвести необходимые объемы.

По словам Байдена, США находятся на пути к приобретению достаточного числа доз вакцин для каждого взрослого американца к концу мая этого года.

Как сообщали "Подробности", в Johnson & Johnson отчитались, что их вакцина показала эффективность от 66% до 85%. При этом она вводится всего один раз.

Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer-BioNTech показала 95% эффективности. На данный момент только три эти препараты разрешены для использования в США.

Ранее сообщалось, что Конгресс одобрил "план спасения США", по которому каждый американец получит $1400.