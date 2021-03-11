Чи готові українці до річних цін на газ?

Річні контракти вже близько. До кінця квітня постачальники газу мають впровадити обов'язкові річні договори для споживачів. Що це означає? І за скільки українцям продаватимуть газ?

Ринок газу "на паузі"?

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Реформу откатили назад.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Здесь есть нерыночность похода.

Уже в травні на українців чекають річні газові контракти. Що це означає?

Оксана Кривенко, член НКРЕКП:

Кожен постачальник має обов'язково запропонувати своєму споживачу річний продукт з фіксованою ціною на рік.

Якою? І чи готові українці до річних цін на газ?

Гранд, киянин:

Смотря какая цена.

Олена, жителька Києва

От як зараз є - 6.99, чи скільки вона? Ото хай би і була така. Цілий рік, звісно.

Скільки коштуватиме куб газу в річному контракті - точної відповіді не знає ніхто. Бо ціни на біржі - гнучкі. Але річні контракти ці фінансові коливання зупиняють.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

По годовому контракту каждый поставщик должен будет первое зафиксировать для потребителя цены на весь год. На период с первого мая по 30 апреля и держать ее весь год без изменений.

Зате ціна буде... змінюватися в Європі!

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Мы обязаны показать свою цену с первого мая, котировки с первого мая будут более высокими, нежели для новых поставщиков, которые появятся в июле. Мы получим в итоге разные рыночные цены, и по сути, опасение простое: при падении летней цены, если она упадёт, государство может опять выйти и сделать очередное постановление кабинета министров и сказать, что "годовой контракт не может быть дороже чем".

Та як працюватимуть річні контракти? За даними Асоціації постачальників енергоресурсів, довгостроковими договорами зараз цікавляться лише 11 відсотків українців. Майже 40 - готові платити "по-старому" (тобто помісячно). Решта - поки що не визначилися. Бо деталей не розуміють. Відомо лише, що постачальник має гарантувати річну ціну.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Соответственно, должны быть какие-то аналогичные условия, которые обеспечат поставщику эту закупку. Это наличие такого же аналогического предложения от государства, которое будет использовать добычной ресурс. И которое предложит аналогичный годовой контракт для поставщиков.

За яким вони зможуть купувати дешевший газ українського видобутку. Відповідну пропозицію минулого тижня навіть на Кабміні озвучили, та остаточного рішення ще не ухвалили. А отже, поки що гра за старими правилами.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Только лишь "Нефтегаз" имеет к нему доступ, и покупает по 2 гривны 80 копеек у "Укргаздобычи", и он имеет этот доступ круглогодично. И поэтому другие поставщики, кроме "Нефтегаза", они просто не смогут поставить цену ниже.

Олексій Кучеренко, народний депутат:

Сам він і є головним противником реального ринку. Йому потрібен той ринок, в якому він монопольно володіє і контролює не тільки ресурс сам - бо це головне питання для будь-якого ринку, а він ще і контролює, я вам нагадаю, сховище.

На вільному доступі до державного палива усім постачальникам наголошують і в НКРЕКП, бо...

Оксана Кривенко, член НКРЕКП:

Без доступу до ресурсу ефективної реформи не буде. Я абсолютно підтримую проект закону, який передбачав можливість доступу до цього ресурсу всіх постачальників, які отримали ліцензії.

Коли його "випустять" на ринок - питання поки що без відповіді.