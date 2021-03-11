"Український Голлівуд": вітчизняні кіновиробники отримали міжнародне визнання [ Редактировать ]
"Український Голлівуд". Наша країна стає привабливою для іноземних кіновиробників. "Останній найманець" із Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі для "Нетфлікса", серіал "Інфініті" для французького телеканалу та повнометражна драма "ШТТЛ", робота над якою тільки починається. Усе стало можливим, завдяки впровадженій два роки тому системі "Кеш-рібейд", згідно з якою частина витрачених на виробництво кіно коштів повертається продюсерам.
Чим іще цікава Україна кіно виробникам?
"Знімай в Україні, а ми повернемо гроші". Щоправда, лише частину. Це основний принцип роботи системи "Кеш-рібейд". Так Україна намагається залучати іноземних кіновиробників. І результати не забарилися. "Останній найманець" із Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі для "Нетфлікса" знімали саме за такою схемою.
Влад Ряшин, співзасновник міжнародної кінокомпанії:
"Кеш-рібейд" вони не залежать від всього бюджету фільму, вони вираховуються з бюджету який в даному випадку "Нетфлікс" через нашу компанію Apple Tree Vision витратив в Україні, гонорар Жана Клода Ван Дама, який займає дуже серйозну стрічку в бюджеті, він до наших кешрібейтів не має жодного відношення, це заробітні плати всіх українських членів команди, це оренда техніки, витрати на готелі, інші всі затрати, які були понесені.
І хоча події стрічки розгортаються у Франції та Азії, більшу частину фільму відзняли в Україні.
Жан-Шарль Леві, французький продюсер:
Ми вирішили розпочати співробітництво з Україною, тому що коли ми приїхали сюди, то побачили велику кількість технічних і творчих працівників, які дозволяють це робити. Завдяки довірі і професіоналізму технічних працівників, ми змогли зняти цю стрічку в Україні.
Шестисерійний серіал "Інфініті" для французького телеканалу також знімають у нас. Продюсери кажуть: Україна їм цікава, адже...
Жан-Шарль Леві, французький продюсер:
Тут є дві причини, по-перше - культурна, поки ми працюємо в Україні - ми вивчаємо українську культуру, український народ. А по-друге - економічний зиск, вартість послуг технічних спеціалістів, які знімають тут кіно за міжнародними стандартами, відрізняється від більшості країн світу.
Експерти кажуть: таке міжнародне співробітництво - це і додаткові інвестиції в бюджет, і можливість для українських кіновиробників розвивати свій талант. Наприклад, над створенням драми "ШТТЛ", яку готуються знімати в Україні, працюватимуть ще бельгійські та французькі кіновиробники.
Петро Ніневський, актор, виконавець головної ролі у фільмі "ШТТЛ"
Є здатність виходити на міжнародний ринок, показувати свої можливості всьому світові. А оскільки цей проєкт має великі амбіції в подальшому, тому я дуже сподіваюся, що все вийде і все вдасться.
У планах кіновиробників - відзняти в Україні ще кілька стрічок, зокрема комедійну - про розбіжності українського та французького менталітетів.
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