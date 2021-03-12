Кількість інфікувань коронавірусом в Україні зростає. За минулу добу - майже 13 тисяч нових заражень. 230 людей - померли. Ушпиталили напередодні близько 4 тисяч хворих.

Найвищі показники поширення COVID-19 на Житомирщині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та у Києві. Водночас підвищуються і темпи проти COVID-19 вакцинації, що триває вже третій тиждень. За цей час щепилися майже 39 тисяч українців. Напередодні близько дев'яти тисяч.