COVID-19 в Україні: ушпиталили близько чотирьох тисяч хворих [ Редактировать ]
Кількість інфікувань коронавірусом в Україні зростає. За минулу добу - майже 13 тисяч нових заражень. 230 людей - померли. Ушпиталили напередодні близько 4 тисяч хворих.
Найвищі показники поширення COVID-19 на Житомирщині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та у Києві. Водночас підвищуються і темпи проти COVID-19 вакцинації, що триває вже третій тиждень. За цей час щепилися майже 39 тисяч українців. Напередодні близько дев'яти тисяч.
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