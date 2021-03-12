В Киеве запретят движение по Южному мосту [ Редактировать ]
В столице на выходных закроют движение для автомобильного транспорта по дорожному покрытию Южного моста. Такое заявление сделала пресс-служба КГГА в Telegram.
Ограничения будут введены с 22:00 12 марта до 05:00 15 марта в связи с ремонтными работами. Противоаварийные действия связаны с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.
Ремонтные работы проведут в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет ограничено частично (работы выполнят в первой полосе).
Отмечается, что дорожники будут выполнять работу в направлении правого берега Киева.
Ранее мы писали, что в Киеве достроят Дарницкий мост в нереальные сроки. "Укрзализныця" совместно с "Укравтодором" договорились достраивать путепровод. Он будет довозведен в рамках программы "Большое строительство".
Кроме того, в Киеве ограничат движение по Индустриальному мосту. Такая ситуация связанна с началом ремонтных работ на дорожном полотне. С субботы - в направлении центра, а со следующей недели - по пути на Борщаговку, а работы будут выполнены вместе с обновлением улицы Борщаговской.
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