Правоохоронці встановили причину смерті дівчинки з Херсонщини [ Редактировать ]
Правоохоронці встановили причину смерті 7-річної Марії Брисової з Херсонщини, яку напередодні знайшли мертвою. Це було удушення, - повідомили в поліції області. Нині оперативники відстежують останні контакти дівчинки, щоб вийти на підозрюваного.
Нагадаємо, п'ять днів тому у селищі Щастя батьки повідомили про зникнення дитини. Її шукали усім райвідділком поліції, залучили кінологів та нацгвардійців. Тіло дівчинки знайшли біля сараю на одному з подвір'їв. Слідство триває за статтею "умисне вбивство дитини".
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