В бразильском городе Кампу-Гранди 15-летний парень Хосе Эдуардо Роса был найден мертвым в холодильнике у собственной бабушки.

Когда подросток не вышел на работу, его двоюродный брат отправился на поиски родственника, в результате которых нашел его мертвым в морозильной камере в доме бабушки Роса. Он рассказал, что когда подходил к холодильнику, то отчетливо слышал неприятный запах.

Уже чувствовался неприятный запах. Я открыл холодильник и обнаружил его сидящим в одних трусах.

По предварительным данным, причинами смерти мальчика могло стать самоубийство, убийство или же попытка ограбления. Возможно, Хосе проник в дом своей бабушки и решил "охладиться", а смерть подростка настигла из-за внезапного ухудшения здоровья в результате приема анаболических стероидов или удушья. Также правоохранители нашли в саду возле места трагедии расставленные стулья, что могло свидетельствовать о том, что ребенок перед смертью находился в компании.

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Кроме того, женщина 18 лет хранила труп сестры в холодильнике. Местная пресса утверждает, что тело нашли из-за запаха, который стал испускать холодильник после отключения электричества.

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