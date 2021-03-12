Страшная смерть: в холодильнике обнаружили мертвого подростка [ Редактировать ]
В бразильском городе Кампу-Гранди 15-летний парень Хосе Эдуардо Роса был найден мертвым в холодильнике у собственной бабушки.
Когда подросток не вышел на работу, его двоюродный брат отправился на поиски родственника, в результате которых нашел его мертвым в морозильной камере в доме бабушки Роса. Он рассказал, что когда подходил к холодильнику, то отчетливо слышал неприятный запах.
Уже чувствовался неприятный запах. Я открыл холодильник и обнаружил его сидящим в одних трусах.
По предварительным данным, причинами смерти мальчика могло стать самоубийство, убийство или же попытка ограбления. Возможно, Хосе проник в дом своей бабушки и решил "охладиться", а смерть подростка настигла из-за внезапного ухудшения здоровья в результате приема анаболических стероидов или удушья. Также правоохранители нашли в саду возле места трагедии расставленные стулья, что могло свидетельствовать о том, что ребенок перед смертью находился в компании.
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Кроме того, женщина 18 лет хранила труп сестры в холодильнике. Местная пресса утверждает, что тело нашли из-за запаха, который стал испускать холодильник после отключения электричества.
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