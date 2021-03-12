Угоду на закупівлю сироватки європейці уклали, коли препарат був ще на стадії розробки

Деякі європейські країни, зокрема Данія, Норвегія, Ісландія та Болгарія тимчасово призупинили використання вакцини від AstraZeneca саме через ймовірне утворення тромбів. Хоча ще не доведено, що це відбувається саме через щеплення.

Водночас на ринку скоро з'явиться ще один фарм-гравець. Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на застосування вакцини Johnson & Johnson. На відміну від інших препаратів, це - однодозова сироватка.

Середня ефективність - 70 відсотків, дієва проти нових штамів, невибаглива до умов транспортування та зберігання. А головне - для імунізації достатньо одного щеплення. Європейська агенція з лікарських засобів сертифікувала вже четверту вакцину від коронавірусу. Це рішення миттєво затвердила і Єврокомісія.

Угоду на закупівлю сироватки європейці уклали, коли препарат був ще на стадії розробки. Єврокомісія одразу замовила 200 мільйонів доз. І прописала в договорі опцію про можливість придбати ще стільки ж. Втім, коли перша партія вакцини надійде до країн ЄС - поки що невідомо.

Називають тільки приблизні дати: середина або кінець квітня. Виробнику потрібен час, щоб виготовити необхідну кількість препарату. Є й логістичні труднощі: деякі складові вакцини виготовляють у ЄС і надсилають до Сполучених Штатів, де сироватку розфасовують по ампулах і готують до реекспорту.

Пол Стоффельс, представник компанії-розробника:

Ми плануємо почати постачання у другій половині квітня. Наша мета - 55 мільйонів доз у другому кварталі. Перспективи втішні, втім, ми щотижня детально обговорюємо з урядами країн питання поставок.

Водночас у ЄС знову розгорілася дискусія щодо вакцини AstraZeneca. Напередодні Данія зупинила використання цієї сироватки, бо в кількох людей після щеплення утворилися тромби. До Данії долучилися Норвегія, Ісландія та Болгарія. Втім, ці країни наголошують - пауза тимчасова.

Гейр Букхольм, директор Центру із запобігання та боротьби з інфекціями Норвезького інституту громадського здоров'я:

У нас немає жодних даних про те, що між щепленням і епізодами, про які повідомляє Данія, є якийсь зв'язок. Але ми керуємося принципом обережності. Тому вирішили тимчасово зупинити щеплення і дочекатися даних перевірки.

А от у Франції та Німеччини - інша позиція.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Ми продовжуватимемо вакцинацію цією сироваткою, як і більшість європейських країн. І, звісно, будемо уважно стежити за ситуацією.

Не вбачають підстав припиняти вакцинацію Європейська агенція з лікарських засобів та Всесвітня організація охорони здоров'я. Там заявили: немає жодних доказів, що утворення тромбів спричинило саме щеплення. І додали: переваги імунізації значно більші, ніж можливі ризики.